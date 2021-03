Plantio de nozes reforça a ligação de jornalista com Formigueiro

O jornalista, Eurico Meira da Costa, filho do formigueirense, Telmo Costa, proprietário de terras na localidade de Lagoão, resolveu investir na plantação de nogueiras. Eurico, que atualmente reside no estado da Bahia, depois de morar por várias cidades, resolveu aproximar os laços com município de Formigueiro.

“A relação com Formigueiro se dá em função da família. Pela parte paterna, a família é toda de Formigueiro. Ocorre, portanto, que tenho uma relação próxima e antiga com a cidade, embora tenha nascido em Santa Maria. É isso que justifica estarmos por aqui. Nosso objetivo é solidificar uma relação que já existe desde sempre”, comenta o jornalista.

Eurico deixa claro que a área por enquanto é pequena em torno de seis hectares. “Escolhemos essa cultura porque se trata do plantio de árvores, uma opção favorável ao meio ambiente e porque já há algumas experiências bem sucedidas em Cachoeira do Sul, o município vizinho é referência na produção nacional”, explica.

No dia 3 de março, Meira, recebeu a visita de autoridades do município. Liderados pelo vice-prefeito, Gilson Murilo Severo; o secretário de Obras, Alvaro Trojan, o presidente da Câmara de Vereadores, Pablo Milani, e o primeiro secretário do Legislativo, vereador Gustavo Oliveira, tiveram a oportunidade de conhecer a área que está sendo preparada para o plantio de nozes pecan.

A Administração atual, procurando incentivar novas possibilidades de investimentos no município, está colaborando na preparação da terra a ser cultivada, através da Secretaria Municipal de Obras.

“O Município, através das secretarias da Agricultura, de Obras e do Meio Ambiente, prontamente se prontificou a ajudar no necessário para começarmos a preparar a terra”, destacou o proprietário.

Além disso, o assessoramento do cultivo de nozes é realizado pelo agrônomo, Jonas Hamann, de Agudo, um especialista na cultura da noz pecan, segundo Eurico Meira.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro