Plantio de mudas na Praça Bruno Pippi mobiliza comunidade de Nova Palma

Na última quinta-feira, dia 13 de maio, a Praça Bruno Pippi, em Nova Palma, foi palco do plantio de cerca de 35 mudas de árvores. A iniciativa integrou uma ação voltada à conscientização ambiental e à valorização dos espaços públicos do município.

A atividade contou com a presença da prefeita Jucemara Rossato, do secretário municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Tiago Cocco Facco, além da equipe da secretaria. Também participou o responsável pela manutenção da praça, Rodrigo Padilha Descovi, e alunos do 1º Ano do turno da tarde da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Cândida Zasso, acompanhados dos professores.

O objetivo da ação foi estimular a preservação ambiental e promover, desde a infância, a conscientização sobre a importância do cuidado com a natureza e com os espaços coletivos.

Ao final da atividade, os participantes receberam o Certificado de Guardião da Natureza, simbolizando o compromisso assumido com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável do município.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma