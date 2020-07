Plantio de flores está ocorrendo nas escolas municipais de Paraíso do Sul

A Prefeitura de Paraíso do Sul, através da Secretaria de Educação e Cultura, distribuiu kits com mudas de flores às escolas municipais. Nos mutirões de plantio houve a participação de professores, integrantes do CPM e funcionários das escolas.

Foram plantadas rosas, e alguns educandários receberam mudas de amor perfeito, como é o caso da EMEI, para que as crianças não corram o risco de se ferir com os espinhos das rosas.

O plantio segue ocorrendo dentro das normas e cuidados necessários como, uso de máscara de proteção facial, higienização constante e atenção com o distanciamento e número de pessoas participantes.

Os trabalhos foram realizados ao ar livre e o intuito é uma recepção calorosa e colorida quando as aulas retornarem.

Diversos pontos do município seguem recebendo a ornamentação de flores e replantio de árvores. A prefeitura segue pedindo e agradecendo a colaboração de todos.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul