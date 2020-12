Plantio de Camélias na EMEI Recanto dos Sonhos em São João do Polêsine

Neste início do mês de dezembro a Escola Municipal de Educação Infantil Recanto dos Sonhos de São João do Polêsine recebeu a visita do professor Galileu Buriol, para o plantio de mudas de camélias.

Esta iniciativa tem por objetivo transformar os espaços da instituição em um ambiente mais bonito, agradável e acolhedor. Ao mesmo tempo, a equipe de educadores, busca sensibilizar as crianças e a comunidade escolar em geral sobre a importância da conservação do meio ambiente e ações participativas e responsáveis no meio que vivem, possibilitando uma mudança de comportamento e aquisição de valores necessários à formação da cidadania.

Durante a visita, o professor Galileu propiciou a todos os colaboradores, uma experiência enriquecedora e de muito aprendizado sobre o plantio, cultivo e a história das camélias.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine