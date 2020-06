Pinturas da Igreja Matriz de Nova Palma passam por restauração

As belas pinturas internas da Igreja Santíssima Trindade de Nova Palma, que foram feitas pelo artista italiano Ângelo Lazzarini no ano de 1955, portanto há 65 anos, apresentavam um certo desgaste do tempo e ainda problemas de fissuras e rachaduras.

Com a intenção de conservar o trabalho artístico que faz parte da história da Paróquia e do município, uma comissão formada por 19 pessoas da comunidade juntamente com o padre Saulo Faccin, decidiram buscar um artista para restaurar as pinturas mantendo ao máximo a sua originalidade.

Foi então, que através da irmã Catarina Garlet, natural de Nova Palma, receberam a indicação não de um, mas de dois artistas com grande histórico de trabalhos de restaurações.



A dupla, Valcir e Fábio Santin (pai e filho respectivamente), naturais da cidade de Iraceminha em Santa Catarina, onde a irmã Catarina Garlet residiu por 25 anos, foram contratados e chegaram a Nova Palma no início do mês de março, quando deram início aos trabalhos, que tem uma previsão de conclusão na segunda quinzena de agosto.

Até agora já foram feitas as pinturas do teto da nave central, mezanino que dá acesso ao sino da igreja e algumas gravuras das laterais, que chamam a atenção pela riqueza dos detalhes e cores que remetem com precisão aos desenhos originais.

Além das restaurações das pinturas, outra equipe de profissionais está trabalhando na instalação de uma nova rede elétrica. Trabalhos que complementam outras melhorias que vem sendo realizadas nos últimos três anos na Igreja Matriz, como a restauração do piso, dos bancos e dos altares, assim como a troca do sistema de som.

Texto e imagens: Nilton Leotte/Nova Palma