PIM de São João do Polêsine conta com novas integrantes

Para melhor atender o público alvo do Programa Primeira Infância Melhor – PIM de São João do Polêsine o município contratou uma nova visitadora. Dessa forma, atualmente a equipe conta com três visitadoras e três representantes do GTM – Grupo Técnico Municipal – Educação, Saúde e Assistência Social.

O PIM, criado pelo Governo do Estado e desenvolvido em parceria com os municípios, é uma ação transversal de promoção do desenvolvimento integral na primeira infância. Desenvolve-se através de visitas domiciliares e comunitárias semanalmente as famílias, visando fortalecer suas competências para o adequado desenvolvimento e crescimento de suas crianças.

O programa contempla crianças de 0 a 3 anos de idade não escolares e gestantes. No momento em torno de 51 famílias estão sendo atendidas em São João do Polêsine.

Fonte: Secretaria de Saúde e Assistência Social de São João do Polêsine