PET Letras lançou vídeo sobre Silveira Martins produzido com alunos de escola

Durante a 4ª Feira Municipal do Livro de Silveira Martins e o lançamento do novo Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Santa Maria em Silveira Martins, nos dias 6 e 7 de dezembro, o PET Letras da UFSM lançou um vídeo sobre Silveira Martins, atividade planejada e organizada por acadêmicos do PET Letras, em parceria com a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Frederico Savegnago e com a direção do Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão.

Durante este ano, o grupo PET Letras e duas mestrandas do PPGL/UFSM desenvolveram atividades do projeto “Memória e História com o objeto de ensino em uma escola municipal de Silveira Martins” na turma do 7º ano da Escola João Frederico Savegnago.

As atividades resultaram na realização de um vídeo produzido pelos alunos, onde são narradas histórias da cidade e das suas atrações turísticas, e também na elaboração de um material impresso intitulado “Gaspar: expressões silveirenses”, que reúne vocabulários e expressões da Região da Quarta Colônia.

O principal objetivo do projeto é resgatar a história e a memória da língua de colonização italiana, além de proporcionar aos alunos um lugar de autoria e visibilidade.

Fonte: UFSM