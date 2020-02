Pesquisadores publicam estudo sobre fóssil de animal extinto no Rio Grande do Sul

Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em colaboração com a Universidade Federal do Pampa (Unipampa), publicaram recentemente o estudo sobre a reconstrução e descrição interna do crânio de Rastodon procurvidens, animal extinto do Rio Grande do Sul. O fóssil, revelado em 2016, é um pequeno crânio proveniente do município de São Gabriel e tem aproximadamente 260 milhões de anos.

Os dicinodontes foram animais cosmopolitas que habitavam a Terra durante os períodos Permiano (300 – 250 milhões de anos atrás) e Triássico (250 – 200 Ma).Eram terrestres, possuíam uma boca com bico queratinoso (parecido com o das tartarugas!) e tinham alimentação exclusivamente herbívora. Seus primeiros representantes (do período Permiano) eram muito diversos e abundantes, geralmente de pequeno a médio porte, se alimentavam de raízes e samambaias, e costumavam viver em tocas que eles mesmos escavavam. Mais tarde, no Triássico, as espécies de dicinodontes atingiram uma média muito maior de tamanho, com espécies podendo atingir até 4 m de comprimento e 2 m de altura, realizando um papel ecológico parecido ao dos grandes mamíferos pastadores de hoje em dia. Estes animais faziam parte de uma linhagem antiga que estava se extinguindo na mesma época que seus primos distantes, os mamíferos, estavam surgindo.

O estudo foi resultado da pesquisa de mestrado do aluno Daniel de Simão Oliveira no Laboratório de Paleobiologia da Unipampa, em colaboração com o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia (CAPPA/UFSM). O crânio de Rastodon foi submetido à microtomografia computadorizada de alta-resolução na PUC-RS, o que conferiu a visualização e permitiu a reconstrução de toda anatomia interna do crânio. Técnicas de modelagem tridimensional têm se tornado muito proeminentes em estudos paleontológicos modernos, já que permite o estudo completo do fóssil em forma digital, como é o caso da neuroanatomia comparada. Neste trabalho, os pesquisadores conseguiram reconstruir em 3D o cérebro, orelha interna, cavidade nasal, seios maxilares, canais vasculares e dentição de Rastodon procurvidens. Estudos assim não só ilustram a evolução cerebral desta linhagem, mas também ajudam a elucidar o comportamento dos dicinodontes em vida e suas capacidades sensoriais.

O trabalho entitulado “Endocranial morphology of the Brazilian Permian dicynodont Rastodon procurvidens (Therapsida: Anomodontia)” desenvolvido pelos pesquisadores Daniel de Simão Oliveira (CAPPA/UFSM), Leonardo Kerber (CAPPA/UFSM) e Felipe Lima Pinheiro (Unipampa), foi recentemente publicado e destacado como capa na última edição da revista científica Journal of Anatomy. As ilustrações de Rastodon procurvidens foram desenvolvidas pelo paleoartista Márcio L. Castro.