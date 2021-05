Pesquisadores da UFSM apresentam estudo sobre a queimada no Cerro da Igreja, em Agudo  

Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria estiveram, na tarde de quinta-feira, dia 6 de maio, no município de Agudo para apresentação do estudo sobre o incêndio do Cerro da Igreja, localizado na Linha Crema, para os secretários municipais e representantes dos Bombeiros Voluntários. O projeto é coordenado pelo professor e pesquisador, Mauro Schumacher e doutora Grasieli Dick.

Esta apresentação faz parte do relatório de um estudo, que terá duração de cinco anos, sendo acompanhado anualmente o desenvolvimento do local.

Este estudo irá compor um projeto de extensão nas escolas do município visando a prevenção do fogo nas propriedades.

O estudo conta com apoio do governo municipal, nas áreas de Educação, Turismo, Agricultura e Meio Ambiente.

Fonte: Prefeitura de Agudo