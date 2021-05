Perfuração de novo poço artesiano é concluída em Paraíso do Sul

Na última semana foi finalizada a perfuração de um poço artesiano localizado nas imediações do ginásio de esportes de Paraíso do Sul. O poço tem 72 metros de profundidade e vazão de 12 a 15 metros cúbicos por hora, com água de qualidade que abastecerá a sede do município.

A água estará disponível nos próximos dias, assim que a equipe concluir a instalação de uma caixa d’água de 10 mil litros junto a torre já existente no local.

Trabalhar na distribuição de água é prioridade no município, tendo em vista os períodos de escassez de chuvas, a equipe segue trabalhando e buscando alternativas para suprir a demanda existente.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul