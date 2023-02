Peregrinos da Rota Caminhos do Brasil visitam Dona Francisca

O município de Dona Francisca recebeu no último domingo, dia 19, peregrinos da Rota Caminhos Do Brasil, pelo Circuito João Luiz Pozzobon, do qual faz parte. O grupo contou com a participação de 11 pessoas de diversos lugares do Brasil entre eles: Recife, Itú, Porto Alegre, Canela, Erechim, entre outros, e foram coordenados pela turismóloga Carmen Lorenci, de Santa Maria.

O prazer de caminhar e conhecer novos lugares atrai esses turistas que buscam autoconhecimento e sintonia com a natureza. Usando mochilas, cajados e roupas adequadas, os peregrinos caminham pelas rotas que levam aos locais turísticos de cada município.

Em Dona Francisca, os peregrinos visitaram a Igreja São José, o Monumento da Família Daronch, o Mirante do Tobogã, o Parque Histórico e pernoitaram na Pousada Jacuí, onde foram recebidos com um jantar para recuperar a energia do dia de caminhada.

O Circuito João Luiz Pozzobon relembra o peregrino que, nos anos 70 e 80, se dedicou a caminhar e levar a imagem da Nossa Senhora Três Vezes Admirável por toda a Quarta Colônia. Pozzobon é hoje candidato a Santo e atrai muitos fiéis e devotos. Em sua rota, o caminho cruza também por Restinga Sêca, São João do Polêsine, Faxinal do Soturno, Silveira Martins, Nova Palma e Ivorá.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca