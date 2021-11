Pavimentação da ERS-348 terá trecho concluído ainda em 2021

Uma antiga reivindicação da Quarta Colônia já faz parte da rotina dos moradores de Faxinal do Soturno. A pavimentação da ERS-348 foi retomada com investimentos do Plano de Obras 2021-2022 do Governo do Estado e deve ter o primeiro segmento entregue até o final do ano.

Os serviços começaram entre Faxinal do Soturno e o Distrito de Santos Anjos, localizado dentro da cidade. Cerca de 3,5 quilômetros estão com a base executada e deverão receber revestimento no mês que vem.

“Destinamos R$ 31,5 milhões dentro do Plano de Obras para que a comunidade possa usufruir de mais conforto e segurança ao circular pela ERS-348”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, que acrescenta: “Seguiremos com a pavimentação da estrada em 2022, no sentido de encurtar distâncias e proporcionar melhores condições, também, para o transporte da produção e o turismo regional”, enfatiza.

As obras abrangem o acesso a Faxinal do Soturno e o trecho entre Ivorá e São João do Polêsine. Segundo o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, a expectativa é de que 18 quilômetros da ERS-348 sejam pavimentados até o final de 2022.

“Outro trecho que deverá ser finalizado em breve, provavelmente em fevereiro de 2022, é o segmento que vai do entroncamento da ERS-149, em São João do Polêsine, até o acesso a Faxinal do Soturno. Já iniciamos a terraplenagem e, na sequência, será a vez do revestimento do asfalto e da sinalização”, adianta Faustino.

Fonte: Daer