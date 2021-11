“Pavimenta Agudo” foi apresentado nesta quinta-feira pelo prefeito Kittel

Na manhã desta quinta-feira, dia 4, aconteceu a apresentação do Plano Municipal de Pavimentação – “Pavimenta Agudo”. A solenidade contou com a presença de lideranças locais, secretários municipais, do prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, e do vice-prefeito, Pedrinho Müller. O plano considera o início simultâneo de cinco frentes de trabalho no ano de 2022, além de planejar outras duas etapas posteriores a esta.

Conforme informações técnicas levantas pelo secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Maurício Ângelo, as obras indicadas incluem soluções de drenagem para a região central da cidade e propõe uma solução definitiva para o problema de escoamento das águas pluviais.

Os eixos que definiram as localidades beneficiadas consideraram aspectos socioeconômicos, melhorias para o escoamento de produções agrícolas, turísticos e de acesso a bens e serviços públicos, como escolas e hospital.

Para o prefeito Kittel, trata-se de um projeto muito aguardado pela população, que agora, com coragem e responsabilidade, está sendo viabilizado. Kittel também destacou a importância do “Pavimenta Agudo” para o desenvolvimento do município na geração de emprego e de renda.

O projeto total, durante suas três etapas, prevê a pavimentação asfáltica de 31,15 quilômetros de vias, distribuídas na cidade e em localidades do interior do município. Na primeira etapa são estimados R$ 14 milhões de investimento em 13 quilômetros de vias.

A Etapa 1 do plano de pavimentação contempla o asfaltamento de três quilômetros no Porto Agudo/Picada do Rio, com aporte de R$ 3 milhões; um quilômetro na Linha Teotônia estimado em R$ 1 milhão; no Rincão do Pinhal/Porto Alves uma extensão de 1,8 quilômetro com investimento de R$ 1,5 milhões e a extensão de 3,4 quilômetros no Rincão Despraiado, estimado em R$ 2,8 milhões. Ainda na primeira etapa, está incluída a pavimentação de toda a extensão da Av. Concórdia, em 3,3 quilômetros, com custo de R$ 5 milhões e a Av. Paraíso, em um trecho de meio quilômetro.

A primeira etapa do “Pavimenta Agudo” tem previsão de início na segunda metade de 2022. Para ser viabilizado, é necessária a aprovação pela Câmara de Vereadores do projeto para financiamento junto a Caixa Econômica Federal, por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

