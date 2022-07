Pavilhão do Parque de Máquinas de Paraíso do Sul está na fase final das obras

Iniciado no mês de abril, nesta semana entrou na fase final as obras do pavilhão do Parque de Máquinas da Prefeitura de Paraíso do Sul.

O espaço tem uma área de 795 metros quadrados e o pavilhão da garagem 208,4 metros quadrados. A obra já está em fase final e um novo projeto já tem previsão de começar, como a troca de todo telhado da Secretaria Municipal de Obras, aumentando a cobertura metálica para a lateral esquerda, ampliando o espaço coberto do local.

A obra foi orçada em R$ 401.678,91 e foi paga com recursos próprios do município. A empresa responsável pela execução é a Açoforte Construtora e os responsáveis técnicos: engenheiro Luiz Fernando Kittel na execução e engenheira Camila Freitas dos Santos na fiscalização.

Todas as máquinas e implementos da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura ficarão guardados no local, facilitando também a manutenção e andamento dos serviços.

Com informações da Prefeitura de Paraíso do Sul.