Pavilhão da Agricultura Familiar da Expoagro Afubra será ampliado

O recém-inaugurado Pavilhão da Agricultura Familiar, no Parque da Expoagro Afubra, receberá incrementos para a 20ª edição da Feira, que acontece de 18 a 21 de março. Trata-se de uma construção de 1.980 metros quadrados, com investimento próprio da Afubra no valor de R$ 1,5 milhão.

Com isso, o espaço total passará a ser de 3.480 metros quadrados que, em 2020, abrigará 224 expositores, divididos em 199 estandes.. Destes 40 participam pela primeira vez.

Além dos estandes, contará com banheiros, sala de apoio, sala de manipulação de alimentos, sala de coordenação e de outras atividades.

Segundo o assessor de Política Agrícola e Agroindústria da Fetag-RS, Jocimar Rabaioli, “Temos certeza que através desta ampliação do local para as agroindústrias familiares, será possível beneficiar mais empreendimentos que, inclusive, na edição anterior não puderam participar por falta de espaço. Com este novo local será possível apresentar uma maior diversidade de produtos, troca de conhecimentos e experiências, acesso a novos canais de comercialização e apresentar seu modo de produção aos consumidores”. Ele ainda revela que para esta edição da feira foram recebidas 256 inscrições.

A organização do Pavilhão da Agricultura Familiar é da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag/RS), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS-Ascar) e Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Da região estarão presentes:

Agroindústria Kleinert Alimentos – Agudo

Mel Schüller – Agudo

Agrodoce – Agudo

Agroindústria Familiar Brot Haus – Dona Francisca

Agroindústria Cervo Produtos Coloniais – Faxinal do Soturno

Artesanato São Luiz – Nova Palma

Agroindústria Wollmann – Restinga Sêca

Agroindústria Saziare Produtos Naturais – Restinga Sêca

Giacomini Alimentos – São João do Polesine

Fonte: Afubra