Patrulha agrícola é entregue para agricultores da Linha São Luiz e Novo Treviso, em Faxinal do Soturno

Foi realizada na manhã desta quinta-feira, dia 17 de setembro, a entrega de quatro implementos de patrulha agrícola para as comunidades da Linha São Luiz e Novo Treviso. O ato aconteceu em frente ao Horto Municipal, quando os agricultores que ficaram responsáveis pelos equipamentos assinaram o termo de cessão de uso e retiraram o maquinário, para levar até as suas respectivas localidades.

Para a Linha São Luiz, foram destinados dois vagões forrageiros basculantes e uma grade aradora com controle remoto. Já a comunidade de Novo Treviso recebeu uma raspadeira agrícola. O investimento é de R$ 89.712,00, com recursos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e contrapartida da Administração Municipal de R$ 89,71, através de emenda parlamentar do deputado federal Pompeo de Mattos.