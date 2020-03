Patrulha agrícola destina seis implementos para a Linha Saxônia, em Faxinal do Soturno

Os agricultores da Linha Saxônia, interior de Faxinal do Soturno, contam com um reforço no maquinário para trabalharem nas suas lavouras. Na tarde de 19 de março, foram entregues seis implementos da patrulha agrícola, destinados para aquela comunidade. O ato ocorreu às 14h, no Parque de Máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Na ocasião, o presidente da Associação de Agricultores da Linha Saxônia, Valter Benetti, agradeceu ao trabalho do vereador Ubirajá Falcão da Rocha, que pleiteou a emenda junto ao deputado federal Dionilso Marcon, bem como ao empenho da Prefeitura nas questões burocráticas para a compra do maquinário. “Vai ser uma ajuda muito importante pra nós”, completa.

A patrulha agrícola é composta por uma carreta agrícola metálica, com capacidade para oito toneladas, um reboque graneleiro, com capacidade para quatro toneladas, uma roçadeira trator, um distribuidor de calcário de 3,5 toneladas, uma grade aradora e uma plantadeira/adubadeira. O investimento total é de $ 133.441,00, sendo R$ 127.201,57 provenientes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e R$ 6.239,43 de contrapartida do Município.

Outras duas patrulhas agrícolas devem ser entregues em breve. Uma para os agricultores da Linha São Luiz, que já está licitada, e outra para os produtores rurais do Sítio dos Mellos.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno