Patrolamento de estradas de Faxinal do Soturno é intensificado nesta semana

Ao longo desta semana, o Município de Faxinal do Soturno, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, desenvolveu alguns trabalhos pontuais em localidades do interior, atendendo às demandas dos moradores.

Em Val Veronês e Linha Guarda-Mor foi realizado o patrolamento das estradas, e alguns pontos foram recuperados na Linha Venturini, assim como na Linha São Luiz. Na Linha Gonçalves foi iniciado o patrolamento e recuperação de um trecho da estrada, onde os motoristas enfrentavam bastante dificuldade para trafegar.

Nesta quinta-feira (18), foi finalizada a recuperação de um trecho na Linha Dona Francisca, que havia desmoronado na última semana, oferecendo risco de mais deslizamentos. No local, foi realizado um trabalho com o apoio de uma escavadeira hidráulica, para a recolocação do rio e alargamento da estrada, sendo finalizado com cascalhamento e patrolamento, a fim de garantir boa trafegabilidade.

Os trabalhos seguem nesta sexta-feira, dia 19. De acordo com o secretário Clóvis Benetti, a Secretaria possui demandas constantes, que estão sendo atendidas na medida do possível, conforme as condições climáticas e maquinário disponível.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno