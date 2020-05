Passagem molhada concluída na região do Caemborá, em Nova Palma

A obra de mais uma passagem molhada com o objetivo de melhorar as condições de deslocamento pelo interior foi concluída na última semana pela equipe da Secretaria de Obras do município de Nova Palma.

Localizada na região do Caemborá, a obra (juntamente com passagem recentemente concluída também na região da Linha do Soturno) foi realizada com recurso federal, intermediado pelo deputado federal Darcisio Perondi, no valor de R$ 222.857,14, e contrapartida do município de R$ 49.412,55, num valor total de R$ 272.269,69.

Reabertura de estradas

Nesta semana um dos focos da equipe do setor de Obras do município de Nova Palma no interior está na reabertura de estradas.

Na região da comunidade da Linha Um foram prestados alguns dos serviços nesse sentido, de acordo com o titular da pasta, Gilson Descovi, sendo que nos próximos dias o trabalho continuaria em outras regiões.

Plantio de azaleias

Na última semana a equipe da Secretaria de Obras fez o plantio de mudas de azaleias nos canteiros da Avenida Dom Érico Ferrari.

Com o objetivo de embelezar a região, foram plantadas na ocasião cerca de 50 mudas do gênero.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma