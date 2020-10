Participação da Società de São João do Polêsine no Departamento Jovem do Comvers

A proposta do Departamento Jovem do Comitato Veneto do Rio Grande do Sul (Comvers) pretende propor um espaço de participação e diálogo para os jovens (mulheres e homens entre 18 e 39 anos de idade) que integram as associações italianas vinculadas ao Comvers. A proposta também visa reunir jovens que se interessam acerca de aspectos relacionados à cultura italiana/Regione do Veneto (Língua, História, gastronomia, arquitetura, música entre outros aspectos relacionados à Itália/Veneto). Além disso, muitas federações e entidades italianas no Brasil organizam órgãos e projetos que buscam propor aos jovens maior autonomia e atuação no associativismo. Nesse sentido, com a criação deste departamento, o Comvers procura também elaborar um ambiente de participação para o grupo de jovens que participam das associações ligadas ao Comvers.

O departamento Jovem se formou há pouco tempo. Ainda se está organizando o regimento interno e, gradualmente, recebendo as inscrições de pessoas querendo participar. Até o momento a maioria dos membros é da região Central do Estado (Quarta Colônia de Imigração italiana). A maioria dos jovens são provenientes das cidades de São João do Polêsine (Società Amici D’itália Polesani Nel Mondo), Faxinal do Soturno (Società Culturale Italiana Di Faxinal do Soturno),Nova Palma (Circulo Veneto de Nova Palma). Mas também há integrantes residentes em Sobradinho, Guaporé, Marau e Porto Alegre.

“A maioria dos membros do departamento enfatizam o interesse de cooperar com o departamento Jovem do Comvers por ter interesse sobre a História, Língua, gastronomia acerca da cultura italiana”, explica Leonardo Conedera, presidente do Departamento Jovem do Comvers.

A Società Amici D’Itália Polesani Nel Mondo, ao receber o convite, indicou José Guilherme Ortiz Rosso que é o atual representante jovem da entidade. Para completar a lista foram convidados os demais jovens: Jean Missio Marzari, Elisa Rosso, Anna Vírginia Bisognin Felice e Anna Victória Luchese Rosso.

Fonte: Società Amici D’itália Polesani Nel Mondo