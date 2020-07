Paróquia São João Batista realiza a 5ª Festa do Agricultor e do Motorista de Formigueiro

Para homenagear agricultores e motoristas, seguindo as normas de segurança, a Paróquia São João Batista de Formigueiro, realiza no domingo, dia 26, a 5ª Festa do Agricultor e do Motorista.

“Continuamos chamando de festa porque motivos para nos entristecermos já temos de sobra. Então, é a festa para homenagearmos nossos agricultores, os nossos motoristas, mas planejando também dentro da segurança, aos moldes como foi a comemoração do nosso padroeiro São João Batista”, destaca o pároco de Formigueiro, padre Alcione Carvalho.

Também dentro da programação haverá tenda de doces em frente ao Salão Paroquial nos dias 24 e 25 de julho. No domingo, dia 26, a programação inicia às 9h30min, com procissão motorizada, saindo da Rua Gustavo Kath, junto a Cotrisel, com a participação de máquinas, tratores, caminhões, carros e motos. Às 10h30min será celebrada missa campal em frente a Igreja Matriz, transmitida pela Rádio Integração, com bênção dos veículos e sementes. E, a partir das 11h45min, haverá entrega de almoço para levar para casa. Os convites podem ser adquiridos pelo valor de R$ 6,00 a concha de risoto e R$ 25,00 o combo de galeto e maionese.

“É mais um evento que a Paróquia realiza com a finalidade de unir, incentivar, homenagear e pedir as bênçãos do Senhor para colonos e motoristas”, enfatiza o padre Alcione Carvalho.