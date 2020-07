Paróquia São João Batista de Formigueiro lança vaquinha para a reforma do telhado da Igreja Matriz

A pandemia do novo coronavírus impediu que as tradicionais festividades fossem realizadas, como a Festa de São João Batista, padroeiro de Formigueiro. Por outro lado, a paróquia que carrega o nome do santo necessitou fazer uma reforma urgente no interior da Igreja Matriz, localizada no centro do município.

O teto da mesma estava com risco de desabamento, obrigando que a Paróquia iniciasse a obra. Sem poder contar com o valor arrecadado em eventos, a alternativa encontrada foi o espírito de solidariedade: a Paróquia lançou uma vaquinha online.

A campanha está sendo realizada no site Vakinha (clicando aqui) e é possível contribuir com qualquer valor acima de R$ 25,00, por meio de cartão de crédito ou boleto bancário. Para concluir a reforma, é necessário cerca de R$ 70 mil.

Fonte: Formigueiro Online