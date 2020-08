Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Restinga Sêca, comemora seus 82 anos

A Festa dos 82 anos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Restinga Sêca, neste ano de pandemia está sendo organizada de forma diferente, com muito cuidado para evitar aglomerações e consequentemente a propagação do vírus.

A festa terá a seguinte programação religiosa:

Sexta-feira, dia 28: missa às 19h na Igreja Matriz, com presença do arcebispo, Dom Hélio Adelar Rubert, com a crisma de 16 jovens. A Rádio Integração transmite pelos 98.5 FM e pelo Facebook.

Sábado, dia 29: missa às 19h na Igreja Matriz.

Domingo, dia 30, missa às 10h na Igreja Matriz, com transmissão da Rádio Integração pelos 98.5 FM e pelo Facebook. Os fieis poderão acompanhar a missa em frente a Igreja ou no estacionamento, dentro de seus carros, sintonizando na Rádio Integração e ainda, poderão receber a comunhão através dos Ministros Extraordinários da Comunhão.

Na parte gastronômica, a partir desta terça-feira, dia 25, haverá venda de doces, rapaduras, cucas e pães na Secretaria da Paróquia. E para o domingo, haverá venda de almoço para levar para casa. As fichas poderão ser adquiridas antecipadamente na Secretaria da Paróquia a R$ 6,00 a concha de risoto e R$ 12,00, seis pedaços de galeto.