Parceria entre Ministério Público, empresas privadas e Secretaria da Educação promove projetos em Faxinal do Soturno

No dia 4 de março, na sede da Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno, retomaram as atividades referentes aos projetos desenvolvidos na Comarca.

Projeto “Municípios Sustentáveis e Belos”:

A Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos – CRVR – irá desenvolver na Comarca de Faxinal do Soturno um Programa de Educação Ambiental nas escolas. Entre as atividades propostas destacam-se: roda de conversa com professores, Gincana “Você sabe separar os seus resíduos?”, oficina de construção de brinquedos com materiais reaproveitados, teatro e também, visita dos alunos na CRVR Santa Maria.

Ficou definido em audiência com as Secretárias da Educação, que inicialmente as atividades serão realizadas em uma escola municipal e oportunamente, será expandido para as demais.

Projeto “Faça das ruas um lugar de alegrias e não de tristezas”:

O projeto de fiscalização e educação no trânsito vem sendo desenvolvido desde 2016, na Comarca de Faxinal do Soturno, parceria realizada entre o Ministério Público, Prefeituras Municipais, Brigada Militar e CFC Uliana.

Este ano, o projeto conta com novo material educativo de divulgação, que foram entregues para as Secretarias de Educação, os quais serão usados nas atividades escolares dos municípios e nas ações alusivas ao “Maio Amarelo: Atenção pela Vida”, bem como em setembro nas Semanas Municipais de Educação no Trânsito, as quais possuem leis instituídas em toda Comarca de Faxinal do Soturno.

Projeto “MP BICHOS – Valorização dos direitos dos animais”:

Foi realizado encontro na Promotoria com Secretários Municipais do Meio Ambiente e ONGs da Comarca, para desenvolvimento do projeto. Ficou definido para o ano de 2020, realizar ações de caráter educativo nas escolas, reduzir a quantidade de animais abandonados em vias públicas e estabelecer um programa de castração nos municípios.

Fonte: Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno