Paraíso do Sul vai receber retroescavadeira nova

Nesta terça feira, dia 18, o deputado estadual Adolfo Brito esteve pessoalmente na prefeitura de Paraíso do Sul, acompanhado do Sr. Valmir Mioso, representante do deputado federal Pedro Westphalen, juntamente com a chefe de gabinete Michele Schiefelbein. Na oportunidade, foi entregue documento ao prefeito Artur Ludwig, na presença do vice-prefeito Paulinho, dos secretários municipais, presidente do Progressistas do município, Guido Marotz, os vereadores Ciro, Breno e Elizeu, confirmando emenda parlamentar junto ao Ministério da Agricultura.

Conforme solicitação feita anteriormente, foi definida emenda parlamentar de R$ 200 mil, já liberada ao município. Segundo informações repassadas pelo deputado Brito, o cadastro, pode ser feito já a partir de hoje pois são recursos do orçamento 2019, que estavam contingenciados e, em seguida, o município poderá proceder na licitação da retroescavadeira, que segundo o prefeito, fará excelente trabalho nas comunidades do interior. “Era um compromisso das nossas lideranças com o município de Paraíso do Sul, e fomos muito bem recebidos. Juntamente com o deputado Pedro Westphalen vamos continuar trabalhando pela comunidade local”, afirmou o deputado Brito.

Fonte: Assessoria de Comunicação Adolfo Brito