Paraíso do Sul terá Semana da Mulher

Para marcar a passagem do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, as vereadoras do MDB de Paraíso do Sul, Kátia Helena Schlesner e Patrícia Parreira, estarão promovendo a Semana da Mulher de Paraíso do Sul.

As atividades serão realizadas de 9 a 12 de março, através de lives às 20h, com convidadas especiais que abordarão assuntos relacionados ao público feminino.

No dia 9, a live será com a fisioterapeuta, doutora Lia Mara Wibelinger, que irá abordar o tema “Segredos para Envelhecer Bem”.

Na noite de quarta-feira, dia 10, a live será com a fisioterapeuta, Aline Faé, que irá falar sobre o tema “Feminino, um olhar profundo e curador”.

Na quinta-feira, dia 11, a live será com as extensionistas da Emater, Adriana Pereira, de Paraíso do Sul, e Claudia Bernardini e Andriéle Wansing, de Agudo, falando sobre “Mulheres Rurais na Pandemia, reinventando-se todo dia!”.

E na sexta-feira, dia 12, o tema “Ansiedade em tempos de pandemia: quais impactos na saúde mental do jovem” será abordado pela psicóloga, Thainá Vieira Xavier, e pela acadêmica do 9º semestre em Psicologia, Natielly Rosa de Azambuja.

As lives serão transmitidas, ao vivo, nas páginas do Facebook das vereadoras:

Kátia Helena Schlesner

https://www.facebook.com/katiahelena.schlesner

Patrícia Parreira

https://www.facebook.com/PatriciaPVereadora

https://www.facebook.com/patricia.parreira.96