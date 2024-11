Paraíso do Sul terá Rua Coberta na Praça Florinaldo Rohde

Seguem as obras da construção da Rua Coberta de Paraíso do Sul, localizada na Rua Paul Harris, na Praça Florinaldo Rohde. A cobertura, que terá comprimento de 30 metros, estará localizada ao lado do Quiosque da Praça, servindo como local de recreação e de realização de eventos municipais e particulares.

Conforme a Prefeitura de Paraíso do Sul, a previsão é que as obras sejam concluídas antes da tradicional festa natalina, que acontece anualmente e que, em dias chuvosos, necessitava ser transferida para o Ginásio Municipal. Este ano a festa de Natal acontecerá no dia 19 de dezembro, com apresentações artísticas, brinquedos para as crianças e a tão esperada chegada do Papai Noel com distribuição de presentes gratuitos para as crianças e idosos do município.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul