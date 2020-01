Paraíso do Sul terá representante no Concurso Broto Cristal das Águas

O município de Paraíso do Sul terá representante na 13ª edição do concurso Broto Cristal das Águas. O evento está marcado para o dia 19 de janeiro no em Balneário Tia Zina, em Cerro Branco, em uma passarela montada sobre as águas do Rio Botucaraí. A representante de Paraíso do Sul será a rainha do município, Nicole Mülling.

Serão eleitas a Broto Cristal das Águas e duas princesas, que receberão R$ 2 mil e R$ 500 cada, respectivamente.

O concurso foi realizado pela última vez em 2015, quando foram eleitas Marilinda Corrêa, de Santa Maria (Broto), Caroline Milani, de Caxias do Sul, e Mariana Iser, de Vera Cruz.

A Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer de Paraíso do Sul ressalta a importância do município ter representação nos concursos de beleza da região, sendo o Broto Cristal das Águas um concurso com a mais absoluta seriedade e o máximo de profissionalismo, reunindo belas candidatas de diversas cidades da região.

Haverá lotação para quem quiser integrar a torcida da candidata paraisense. A saída será às 13h30min da Rodoviária de Paraíso do Sul.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul

Foto: Kelly Schott Fotografias