Nesta quarta-feira, dia 22, com início às 9h, no Centro de Convivência da Assistência Social, em Paraíso do Sul, será realizada uma palestra com o tema: violência doméstica.

Promovida pela Prefeitura de Paraíso do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Centro Pedagógico Educacional Especializado da Escola Alfredo Schlesner, quem irá ministrar a palestra será Rejane Savegnago (foto), que é policial civil, terapeuta e cronista.

Evento tem entrada gratuita.