Paraíso do Sul será o primeiro município a receber o Projeto Rota Segura – Segunda Fase

A Associação Brasileira dos Usuários de Ruas, Estradas e Rodovias (ABUR), lançou na sexta-feira, dia 12, o Projeto Rota Segura em Santa Cruz do Sul, nas dependências do Sicredi. A iniciativa é financiada pela verba de segurança da Concessionária Rota de Santa Maria e promove ações de conscientização em pontos da rodovia nos municípios localizados do trecho de concessão para ciclistas e caminhoneiros.

O programa faz parte de uma série de iniciativas para melhorar a segurança viária, garantir a qualidade de vida dos usuários e tem como objetivo fortalecer e recomendar práticas de direção segura, incentivar comportamento seguro no trânsito, promover a segurança na RSC-287 e colaborar na prevenção de acidentes e sinistros, reduzindo as ocorrências nas rodovias gaúchas.

Gerri Machado, representante da ABUR, falou sobre o papel da associação em promover a segurança viária e trabalhar em conjunto com a Concessionária, instituições públicas e privadas, e a sociedade em geral para garantir um ambiente seguro nas rodovias. “Tornar a RSC-287, entre Tabaí e Santa Maria, uma rodovia cada vez mais segura é um dos resultados que buscamos com o Projeto Rota Segura. Trabalhamos na redução do uso de drogas, álcool e inibidores de sono pelos profissionais da estrada, que utilizam destas práticas para vencerem as longas distâncias em pouco tempo. Queremos preservar vidas humanas”.

Gabriela Kessler, Gerente de Administração Contratual da Concessionária Rota de Santa Maria esteve presente no evento e destacou a importância da iniciativa para aumentar a segurança viária e promover melhores práticas de direção entre os usuários da rodovia: “O Projeto Rota Segura atingiu mais de seis mil pessoas na primeira etapa, na região de Santa Maria a Agudo. Agora, teremos mais municípios contemplados e a ideia é atingir mais de 20 mil pessoas nesta segunda etapa. Esse tipo de projeto contribui para que tornemos a rodovia RSC-287 mais segura. A Concessionaria Rota de Santa Maria e o Grupo Sacyr acreditam na valorização do direito à vida, e esse nosso lema vai de encontro ao Projeto Rota Segura. Já reduzimos em 36% o índice de acidentes com óbitos na 287, que é um dado que a gente tem o privilégio de apresentar, mas temos muito trabalho pela frente e pretendemos reduzir ainda mais”.

Rafael Ramos, Diretor Geral da Secretária de Parcerias e Concessões, falou sobre a relevância da parceria entre a Rota de Santa Maria e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul: “Hoje, cerca de R$ 417.000,00 estão previstos para o recurso de segurança do trânsito, previsto em contrato. Cada ação dessas que o Gerri vem fazendo ajuda o Estado, ajuda a Concessionaria e ajuda o usuário também e precisamos que essas ações continuem. Nós somos parceiros para o que precisar, e a gente tem que incentivar mais e reduzir acidentes. Estamos com a expectativa muito grande para esse ano que vai começar a duplicação, e já estamos com a licença ambiental liberada. Então, todos estejamos juntos no objetivo principal que é duplicar a RSC-287 e ter uma rodovia de melhor qualidade, com menos acidentes”.

Conforme cronograma apresentado, as ações da segunda etapa do Projeto Rota Segura iniciarão em abril na cidade de Paraíso do Sul. Até o fim do primeiro semestre de 2024, mais de 10 eventos devem acontecer abrangendo municípios de Tabaí, Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, Vera Cruz, Candelária e Novo Cabrais.

Fonte: Rota de Santa Maria