Paraíso do Sul sedia primeira Reunião Pedagógica do Projeto Verde é Vida

O Projeto Verde é Vida – programa de ação socioambiental da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) – inicia nesta terça-feira, dia 3 de março, as reuniões pedagógicas de abertura do ano letivo de 2020. As reuniões, que ocorrerão em todas as Regiões de Atuação (RAs) do Projeto, reúnem professores das escolas parceiras. Na oportunidade, serão debatidas as ações programadas para o ano e também entregues os materiais de apoio pedagógico aos professores.

Em 2020 será abordado como tema central ‘Pais: educadores, amigos e heróis’, com o objetivo de mostrar a importância dos pais na vida escolar de seus filhos. “Cada escola é livre para desenvolver ações sobre o tema durante todo o ano, com a culminância nesse dia”, explica o coordenador pedagógico do Projeto Verde é Vida, professor José Leon Macedo Fernandes.

A primeira reunião pedagógica do Projeto Verde é Vida ocorre nesta terça-feira, dia 3 de março em Paraíso do Sul. O evento se estende durante todo o dia e reúne os municípios de Paraíso do Sul, Agudo, Candelária e Cachoeira do Sul.

O projeto tem como objetivo, desenvolver a educação socioambiental; promover a preservação do meio ambiente; a educação rural, diversificação, sustentabilidade e a valorização dos agricultores.

Neste ano, o trabalho de pesquisa “Composteira – A solução para o lixo orgânico”, das alunas Lara Milbradt e Taís Schmidt do 4º ano, da E.M.E.F. Carlos Altermann, estará na XI Mostra Científica Sul-Brasileira Verde é Vida, durante a 20ª Expoagro Afubra que será realizada nos dias 18 a 21 de março de 2020.

