Paraíso do Sul: Saúde do homem é tema do evento “Novembro Azul”

Na noite desta quarta-feira, dia 23, a Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul recebeu jovens, homens e mulheres para um evento alusivo à campanha “Novembro Azul”, campanha de prevenção ao câncer de Próstata.

A programação contou com orientação acerca da saúde do homem com os médicos, Auri Brondani, Aldir Dias e Fernando Reetz. Eles destacaram a importância da prevenção do câncer de próstata, do exame de PSA ou exame de toque. Segundo os profissionais, o assunto ainda causa certo receio ou constrangimento para os homens nos dias de hoje, mas que é importantíssimo para detectar o câncer de próstata.

A noite contou ainda com alguns depoimentos e questionamentos, além de com sorteio de brindes, descontração com apresentação humorística do grupo “Os Anônimos” e um lanche para finalizar.

“Um momento de tirar dúvidas e falar de uma doença que muitas vezes chega silenciosa, mas mata muitos homens por ano no Brasil”, disse a vereadora Patrícia Parreira, presidente do Poder Legislativo.

O “Novembro Azul” foi uma promoção da Secretaria Municipal de Saúde, Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Câmara de Vereadores e Rotary Club de Paraíso do Sul, com apoio da ProVida, VidaCard e Cauzzo.

A presidente ressalta o sucesso da iniciativa e acredita que está sendo atingido o objetivo de levar cada vez mais pessoas para dentro da Câmara de Vereadores e abordar assuntos de importância e que influenciam para qualidade de vida da população.

Fonte: Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul