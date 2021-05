Paraíso do Sul receberá recursos para instalação de uma pracinha infantil

A vereadora Patricia Parreira realizou a entrega ao prefeito municipal, Artur Ludwig, de um ofício que confirma a destinação de emenda parlamentar no Orçamento Geral da União de 2021, ao valor de R$ 100 mil do deputado federal, Márcio Biolchi via Ministério da Cidadania – Secretaria Especial do Esporte.

Os recursos são destinados a implementação e modernização de infraestruturas para esporte educacional, recreativo e de lazer.

Em diálogo com o prefeito, ficou definido que a pracinha de brinquedos será instalada junto a Praça Florinaldo Rohde.

Para a vereadora Patricia Parreira, trata-se de uma grande demanda da população, especialmente dos pais que aguardam por um espaço de lazer, diversão, recreação e socialização às crianças.

Fonte: Vereadora Patricia Parreira