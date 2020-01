Paraíso do Sul recebe Emenda Parlamentar

Na sexta-feira, 24 de janeiro, o prefeito em exercício de Paraíso do Sul, Paulinho Altermann, recebeu em seu gabinete, o representante na região do deputado federal Heitor Schuch, Mario Grützmacher.

Na oportunidade Grützmacher, anunciou a liberação, para Paraíso do Sul, de uma emenda parlamentar no valor de R$ 150.000,00 que será destinada a Secretaria de Agricultura e Pecuária, com a qual, será adquirido um trator.

Na ocasião, além do prefeito em exercício de Paraíso do Sul, Paulinho Altermann e de Mário Grützmacher, também esteve presente o secretário de Agricultura e Pecuária, Valdir Temp.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul