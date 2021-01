Paraíso do Sul recebe emenda parlamentar do deputado federal Heitor Schuch

Na segunda-feira, dia 4 de janeiro, o prefeito de Paraíso do Sul, Artur Ludwig, recebeu em seu gabinete a visita do deputado federal Heitor Schuch. Na oportunidade, trazendo mais uma emenda parlamentar ao município.

De acordo com o prefeito, Artur Ludwig, no mandato anterior Paraíso do Sul teve destinadas quatro emendas pelo deputado Heitor Schuch, sendo a atual a quinta emenda.

Desta vez o município será contemplado com o valor de R$ 350 mil que serão destinados a duas finalidades: parte do valor, R$ 210 mil serão utilizados para revitalização da Praça Florinaldo Rohde, e os outros R$ 140 mil será investido no calçamento da Rua Max Retzlaff.

Na ocasião também estiveram presentes o vice-prefeito, Arnildo Schünemann, o secretário de Agricultura e Pecuária, Valdir Temp, o vereador Darci Mundt, assessores do deputado Heitor Schuch e ainda Mario Grützmacher e Dilmar Mueller.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul