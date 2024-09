Paraíso do Sul recebe Caravana de Direitos na Reconstrução do Estado

A Defensoria Pública da União (DPU), juntamente com o 13º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) do Exército Brasileiro, sediado em Cachoeira do Sul, realizaram na sexta-feira, dia 30, em Paraíso do Sul, as atividades do projeto “Caravana de Direitos na Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul”.

A iniciativa tem como objetivo a prestação de assistência jurídica, de forma gratuita, para os moradores de municípios afetados pelas chuvas no estado. Entre os serviços prestados estão orientações para recebimento de benefícios como o Auxílio Reconstrução, Volta por Cima, Pix SOS RS, Saque-Calamidade do FGTS, Seguro Habitacional pela Caixa Econômica Federal (CEF), Bolsa Família e Auxílio Gás. Além disso, a DPU também auxilia na emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento ou óbito.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul