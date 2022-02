Paraíso do Sul realizará Semana Municipal da Mulher

De 7 a 12 de março Paraíso do Sul realiza a programação comemorativa a Semana Municipal da Mulher, com homenagem a Profª Rosane Bley.

A programação inicia no dia 7 de março, às 19h30min com Sessão Especial pelo Dia Internacional da Mulher com homenagem a Professora Rosane Bley, na Câmara de Vereadores.

No dia 08, ocorrerá apresentação do resultado de Pesquisa da Emater com Mulheres Rurais na Câmara de Vereadores, (para convidadas).

E no dia 12 de março, sábado, acontecerá no ginásio municipal, o Encontro das Mulheres, com chegada às 13h30min, abertura prevista para às 13h45 e às 14h palestra com a Drª. Lia Mara Wibelinger, que abordará sobre “Segredos para envelhecer bem”. Após, confraternização e encerramento.

A promoção é da Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal, através do CRAS, com apoio da Emater, Agafarma e Cresol.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul