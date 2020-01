Paraíso do Sul realizará processo seletivo para banca de cadastro reserva para cargo de professor

A Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul, através da na Secretaria de Educação, abrirá inscrições para processo seletivo para Banca de Cadastro Reserva para cargo de professor.

As inscrições ocorrerão no período de 21 a 31 de janeiro, na Secretaria de Educação, na Av. 1º de Janeiro, 760, em Paraíso do Sul-RS, no horário das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min.

O cadastra de reserva será os cargos de professor de:

• Educação Infantil

• Anos Iniciais e Anos Finais

• Habilitação História

• Habilitação Educação Artística

• Habilitação Educação Física

• Habilitação Geografia

• Habilitação Ciências e Matemática

Acesse o Edital completo clicando AQUI ou no site da Prefeitura de Paraíso do Sul.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul