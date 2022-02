Paraíso do Sul realizará a 6ª Kolonie Fest

No dia 18 de Fevereiro, em reunião no Gabinete do Prefeito Artur Ludwig, foi confirmada a realização da 6ª Kolonie Fest que deverá ocorrer de 12 a 15 de Maio de 2022. A prefeitura Municipal de Paraíso do Sul organiza as festividades do 34º aniversário de emancipação e a Associação Proparaíso organiza a Feira.

O modelo de parceria proporciona uma economia de até 70% nos custos para os cofres públicos e desta maneira, a festividade pode ocorrer anualmente. Como nas outras edições, o comércio local tem uma redução de 40% no custo dos estandes e prioridade na reserva e na escolha dos locais.

Neste ano a feira contará com diversas atividades em decorrências das contrapartidas de projetos da Lei Aldir Blanc. Vale ressaltar que o resultado da Kolonie Fest é 100% social. A Proparaíso utiliza os recursos em atividades culturais e no ensino de instrumentos musicais e técnicas de canto coral juvenil e coral adulto. Também, outra entidade com finalidade social, o Rotary Club, arrecada fundos com a venda de chopp em parceria com a Proparaiso. Outra entidade sem fins lucrativos, o Hospital Paraíso, deverá participar de diversas parcerias na feira, que proporcionarão arrecadação de fundos, conforme tratativas iniciais entre a Proparaiso e o Hospital, no último dia 21.

Assim, fica fortalecida a vocação social da Kolonie Fest e o espírito de solidariedade dos paraisienses, tudo conjugado com a comemoração da emancipação do município.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul