Paraíso do Sul realizará 2ª edição do Concurso Garota Balneário Paraíso

No dia 2 de fevereiro acontecerá a 2ª edição do Concurso Garota Balneário Paraíso, nas dependências do Balneário Paraíso, em Mangueirinha.

O concurso deste ano contará com duas categorias: Infantil de 07 a 10 anos e Juvenil de 13 a 17 anos.

As inscrições tiveram início no dia 6 e podem ser realizadas até o dia 20 de janeiro, na recepção da Prefeitura, com a Luísa, e no Balneário Paraíso com os proprietários.

As meninas que já possuem título de outro concurso no município não poderão participar.

A realização é da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, com apoio do Balneário Paraíso.

Confira o REGULAMENTO e FICHA DE INSCRIÇÃO.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul