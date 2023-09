Paraíso do Sul: Realizada formação e confraternização do projeto “Armazena Paraíso”

Fotos: Diego Katzer

Ocorreu na manhã da última sexta-feira, dia 22, na Socipê, em Paraíso do Sul, a formação e confraternização do projeto “Armazena Paraíso”. Criado por meio de Lei Municipal nº 1589 de 2021, o Programa de Armazenagem de Grãos de Paraíso do Sul (Armazena Paraíso), idealizado pelo Poder Executivo e Emater, além de outras entidades parceiras, objetiva a construção de silos para a secagem e o armazenamento de grãos dos produtores do município, diminuindo as perdas no pós-colheita.

Durante o evento os participantes puderam receber orientações sobre o programa, bem como falar das experiências vivenciadas nesta primeira etapa de atividades, o qual contou com a participação de 20 famílias. Neste segundo ano serão beneficiadas mais 20 de diversas comunidades do município paraisense.

Conforme Diego katzer, integrante da Emater de Paraíso do Sul, o programa pretende mitigar as perdas de grãos no pós-colheita, especialmente na agricultura familiar. Ele salienta que essas perdas giram em torno dos R$ 10 milhões por ano, valores que deixam de circular na economia local, causando perdas ao município como um todo.