Paraíso do Sul realiza reunião sobre a pandemia com Promotora de Justiça

Representantes da Associação Comercil e Industrial e Prefeitura de Paraíso do Sul participaram de uma reunião sobre a pandemia do coronavírus com a promotora de Justiça de Agudo, Daniela Reiser. O objetivo deste encontro, realizado na tarde de segunda-feira, dia 22, no Centro de Estudos, foi possibilitar uma conversação mais clara sobre a situação atual, formas de evitar o aumento dos casos e possível mudança de bandeira da região que o município faz parte.

A promotora, Daniela Reiser, falou sobre as medidas adotadas para conter o aumento de casos de Covid-19 na região e, sobre a importância da conscientização de todos – comércio e comunidade – para evitar uma superlotação do sistema de saúde da região.

Durante o encontro o assessor jurídico, Delano Karsburg, falou sobre as medidas que o município adotou na tentativa de controle de um possível aumento de casos em Paraíso do Sul. Medidas estas, tomadas em conjunto com municípios da região, citando o Decreto 058/2020, que trata sobre o horário de funcionamento do comércio e á proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas e parte externa de estabelecimentos comerciais.

Salientou também, o trabalho de fiscalização, que após ser implantado o sistema de Distanciamento Controlado, a fiscalização passa exclusivamente ao município, que no caso de Paraíso do Sul conta somente com uma fiscal sanitária.

Os representantes do comércio local que estavam presentes também expuseram sua visão, formas de enfrentamento e sanaram algumas dúvidas junto á promotora Daniela.

A Prefeitura ressalta a importância de se seguir as normas de higiene e práticas que evitem a proliferação do vírus no município. Mesmo havendo inúmeras informações contrárias sobre o uso da máscara, este continua sendo o método mais eficaz para aqueles que necessitam sair de casa para realizarem suas tarefas diárias.

Estiveram presentes na reunião o prefeito municipal, Artur Ludwig, a promotora de Justiça Daniela Reiser, o assessor jurídico Delano Karsburg, a secretária de Educação, Rosângela Baumhardt, a assistente social, Neli Machado, a fiscal sanitária, Camila Grott, e membros da ACI do município.

