Paraíso do Sul: Programa Vereador Mirim está de volta

O Programa Vereador Mirim está de volta em Paraíso do Sul. Neste ano, a proposta é desenvolvida com os estudantes das séries finais do Ensino Fundamental e com as turmas do Ensino Médio da Escola Estadual Presidente Afonso Pena.

Conforme a presidente da Câmara de Vereadores, Patrícia Parreira, o programa tem como objetivo apoiar a criança e o jovem para ingresso na arte de fazer leis e disponibilizar espaços para debate e aprovação das sugestões e ideias legislativas. A lei que estabelece o programa passou por ajustes e, a partir de 2022, cada ano, uma escola participará da iniciativa.

Nos dias 2 e 12 de setembro foram realizados encontros com os estudantes, com a apresentação do programa, noções sobre o Poder Legislativo e funções do vereador. Acompanhada dos vereadores Kátia Schlesner e Jones Radiske, Patricia destaca que também foram explanados aos estudantes os tipos de proposições e aspectos da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara.

Agora, os alunos farão visitas à Câmara, quando irão acompanhar as sessões e conhecer a estrutura da Casa do Povo. A Escola Afonso Pena indicará até o dia 30 de setembro os nove vereadores mirins. “A escolha é interna e de autonomia da escola”, explica Patrícia.

No dia 10 de outubro, às 19h, haverá a Sessão Mirim, oportunidade em que os estudantes passarão pela experiência de vereador, com a apresentação de proposição e o ritual de uma Sessão Ordinária. Cada Vereador Mirim receberá um certificado e camiseta personalizada do programa.

Patrícia destaca que é papel da Câmara desenvolver estratégias para a projeção do Poder Legislativo e promover ações de participação popular. “Assim como fazer nossa parte para formação de novos líderes em nossas comunidades”, complementa a presidente.

Fonte: Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul