Paraíso do Sul: Programa “Armazena Paraíso” está em execução no município

O Programa de Desenvolvimento da Secagem e Armazenamento de Grãos na Agricultura Familiar de Paraíso do Sul (Armazena Paraíso) está em execução, quando o primeiro silo construído foi na Linha Marcondes e, o segundo, em processo de construção na Linha Patrimônio.

Na primeira etapa do programa, idealizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária e Emater de Paraíso do Sul, serão entregues 20 unidades de silos em diferentes regiões do município, além da garantia de continuidade do programa para o ano de 2023, onde já estão garantidos R$ 200 mil por meio de Emenda Parlamentar do deputado federal Paulo Pimenta para a construção de mais silos.

O projeto foi elaborado de forma coletiva, participativa e democrática onde, além dos agricultores, participou do processo o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (Comderur) e a comunidade paraisense em geral.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul