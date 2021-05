Paraíso do Sul poderá ter Programa de Incentivo a Bovinocultura Leiteira

Com o objetivo de criar um programa municipal, com legislação própria, de apoio a bovinocultura de leite, a Secretaria de Agricultura e Pecuária de Paraíso do Sul, juntamente com a Emater tem realizado diversas reuniões na busca de parceiros, dada a importância do engajamento de todos para a construção do referido programa.

O programa já foi debatido com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – Comderur – e na noite de 17 de maio a reunião ocorreu com o Poder Legislativo na Câmara de Vereadores. Na próxima semana a equipe irá se reunir com os agricultores do município.

O Programa tem como objetivo incentivar a diversificação da agricultura familiar dando mais visibilidade a cultura leiteira e com isso buscar a integração de novos produtores, desenvolvendo o espírito associativo entre eles e capacitando-os na atividade leiteira e a melhoria na qualidade de vida das famílias rurais e incentivo a permanência do jovem no meio rural.

O programa trará também um relevante fortalecimento do comércio local gerando novos empregos e consequentemente um aumento na arrecadação municipal.

Mais informações junto a Secretaria de Agricultura e Emater: (55)3262-1132.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul