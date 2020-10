Paraíso do Sul não terá aulas presenciais em 2020

A Prefeitura de Paraíso do Sul emitiu o Decreto nº 099/2020, que dispõe sobre a suspensão de atividades escolares presenciais no município de Paraíso do Sul no ano de 2020.

De acordo com o documento, a decisão levou em consideração o sistema de distanciamento controlado; os decretos de calamidade pública em âmbito local; o decreto estadual que reiterou as vedações legais quanto à realização de atividades educacionais no formato presencial, cabendo aos municípios deliberar sobre o tema; a pesquisa realizada pela Secretaria de Educação quanto ao retorno das atividades presenciais; e os ofícios encaminhados pelas escolas estaduais Duque de Caxias e Afonso Pena, que registram a posição da rede estadual de ensino de Paraíso do Sul quanto ao retorno das aulas presenciais.

Na pesquisa realizada pela Secretaria de Educação cerca de 87% dos entrevistados disseram ser contra ao retorno das aulas presenciais e apenas cerca de 13% a favor.

Nos ofícios encaminhados pelas escolas Duque de Caxias e Afonso Pena também apontou dados semelhantes em pesquisas realizadas com os pais ou responsáveis pelos alunos e a posição de não haver o retorno das aulas presenciais neste momento.

Com isso, ficam vedadas as atividades escolares presenciais para o Ensino Infantil – creche e pré-escola – Ensino Fundamental – anos iniciais e finais, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (Eja), nas instituições da rede pública municipal e estadual de ensino do município de Paraíso do Sul até o dia 31 de dezembro de 2020.

Clique AQUI e acesse o decreto na integra.