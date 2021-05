Paraíso do Sul investe em novas captações de água no município

Na última sexta-feira, dia 7 de maio, ocorreu no gabinete do prefeito, Artur Ludwig, uma reunião sobre os trabalhos que vem sendo realizados no setor de águas da Prefeitura de Paraíso do Sul.

Na oportunidade foi tratado sobre a conclusão da obra do novo poço artesiano nas imediações do Ginásio Municipal, que tem 72 metros de profundidade e vazão de 12 a 15 metros cúbicos de água por hora. O poço entrará em funcionamento após o recebimento e instalação da nova bomba e canos e disponibilizará água para a sede do município.

Tratou-se também sobre uma nova captação de água em uma vertente localizada na Linha Neri, que disponibilizará água aos moradores daquela localidade. Também será reativado um poço já existente na localidade de Mangueirinha, nas imediações do Salão Alegre, o que irá desafogar a vertente na Localidade de Quilombo.

Estes são apenas alguns dos trabalhos que a equipe do setor de águas vem realizando para que a comunidade paraisense tenha água de qualidade disponível para o consumo diário.

Diante do cenário atual de falta de chuvas com volumes consideráveis A Prefeitura de Paraíso do Sul reforça o pedido para que a comunidade economize água, evitando gastos desnecessários.

Participaram da reunião além do prefeito Artur Ludwig, o secretário de Obras, José Ferreira, o secretário de Administração, Valdir Temp, e o químico, Milton Seifert.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul