Paraíso do Sul: Inscrições para o Coral Municipal estarão abertas a partir da próxima segunda-feira

A Prefeitura de Paraíso do Sul divulgou nesta terça-feira, dia 27, que estarão abertas a partir da próxima semana as inscrições para quem tiver interesse em participar do Coral Municipal.

Com inscrições a serem realizadas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, os interessados poderão confirmar a participação entre os dias 3 e 14 de julho. Poderão se inscrever os voluntários que tenham mais de 14 anos e que deverão apresentar o documento de identidade no ato da inscrição.

O Coral Municipal, promovido pela Associação Pró-Paraíso e Prefeitura de Paraíso do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tem como objetivo elevar e divulgar a cultura do município.