Paraíso do Sul inicia a vacinação dos profissionais da Educação

Na última quarta-feira, dia 26 de maio teve início à vacinação dos profissionais da Educação do município e do estado. A Secretaria de Saúde seguindo o cronograma e as prioridades estabelecidas pelas normas do Ministério da Saúde, Estado do Rio Grande do Sul e Plano Municipal de Operacionalização da Vacinação, deram início nesta etapa da campanha.

A professora de Educação Infantil, Pâmela Fischer foi a primeira profissional da Educação paraisense a receber a 1ª dose da vacina contra a Covid-19.

A secretária de Educação, Rosângela Baumhardt agradece em nome de todos os professores, motoristas do transporte escolar e demais funcionários da Educação, e ressalta que este momento é marcado por muito entusiasmo e esperança de um futuro retorno às aulas presenciais de forma segura e consciente.

A secretária da Saúde, Juliane Machado, segue trabalhando junto a sua equipe, seguindo os cronogramas do Ministério da Saúde e se coloca à disposição para sanar quaisquer dúvidas pelos números: (55) 3262-1033 / (55) 9.9656.5969.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul