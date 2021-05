Paraíso do Sul incentiva instalação de novas empresas no município

Para estimular empresas a se instalarem ou expandirem suas atividades no município, gerando empregos e fomentando o crescimento da economia local, a Prefeitura de Paraíso do Sul possui Lei de Incentivos Industriais. A partir da concessão de benefícios tributários, o município pretende atrair grandes investimentos dos setores industrial e comercial.

A política de incentivo fiscal é um instrumento que o poder público tem para impulsionar o desenvolvimento econômico. Desta forma estimula a criação de novos empregos, investimentos em infraestrutura e diversificação das atividades produtivas do município.

O prefeito municipal, Artur Ludwig, ressalta que Paraíso do Sul tem vocação para receber grandes investimentos pelo posicionamento geográfico, além da proximidade com a RSC-287, que é uma rodovia estadual que corta o estado do Rio Grande do Sul no sentido leste-oeste, transportando muitas riquezas diariamente. Possui espaço apropriado para a instalação de novas empresas e mão de obra disponível.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul